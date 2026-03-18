Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü noterlerin çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşın merak ettiği yarın noterler yarım gün mü, arefe günü noterler kaça kadar açık? sorularının yanıtı ve resmi tatil takvimine dair tüm detaylar haberimizde
Özellikle bayram tatili öncesinde tapu devri, vekâletname çıkarma veya tasdik işlemleri gibi önemli işleri olanlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. 19 Mart Perşembe günün denk gelen arefe günü noterlerin çalışma saatleri merak konusu. Genellikle hafta sonları ile birleştirilen Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olmadı. Resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Peki, bugün arefe günü noterler açık mı, kaça kadar çalışacaklar? İşte, Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri detayları.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL YARIM GÜN MÜ?
2026 resmi tatiller takvimine göre, Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gün olan 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğle saatlerine kadar tam kapasite hizmet verecek, saat 13:00 itibarıyla bayram tatiline girecektir.
AREFE GÜNÜ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?
Noterlikler yarım gün mesai yapacaktır. Araç satışı, vekaletname ve onay işlemleri için vatandaşların saat 12:30'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bayram süresince sadece nöbetçi noterler açık olacaktır.
NÖBETÇİ NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?
Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren noterler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Noterler hafta içi 09:00 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.