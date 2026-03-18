Özellikle bayram tatili öncesinde tapu devri, vekâletname çıkarma veya tasdik işlemleri gibi önemli işleri olanlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. 19 Mart Perşembe günün denk gelen arefe günü noterlerin çalışma saatleri merak konusu. Genellikle hafta sonları ile birleştirilen Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olmadı. Resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Peki, bugün arefe günü noterler açık mı, kaça kadar çalışacaklar? İşte, Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri detayları.