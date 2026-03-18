Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Arefe günü noterler açık mı? 19 Mart Perşembe noterler yarım gün mü çalışıyor, kaçta kapanacak?

09:3018/03/2026, Çarşamba
G: 18/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü noterlerin çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşın merak ettiği yarın noterler yarım gün mü, arefe günü noterler kaça kadar açık? sorularının yanıtı ve resmi tatil takvimine dair tüm detaylar haberimizde

Özellikle bayram tatili öncesinde tapu devri, vekâletname çıkarma veya tasdik işlemleri gibi önemli işleri olanlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. 19 Mart Perşembe günün denk gelen arefe günü noterlerin çalışma saatleri merak konusu. Genellikle hafta sonları ile birleştirilen Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün olmadı. Resmi tatil takvimine göre, arefe günleri Türkiye'de okullar, özel sektör ve kamu çalışanlarına yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Peki, bugün arefe günü noterler açık mı, kaça kadar çalışacaklar? İşte, Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri detayları.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL YARIM GÜN MÜ?

2026 resmi tatiller takvimine göre, Ramazan Bayramı’ndan bir önceki gün olan 19 Mart Perşembe (Arefe Günü) yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda kamu kurumları ve birçok özel kuruluş öğle saatlerine kadar tam kapasite hizmet verecek, saat 13:00 itibarıyla bayram tatiline girecektir.

AREFE GÜNÜ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Noterlikler yarım gün mesai yapacaktır. Araç satışı, vekaletname ve onay işlemleri için vatandaşların saat 12:30'a kadar işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bayram süresince sadece nöbetçi noterler açık olacaktır.

NÖBETÇİ NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren noterler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Noterler hafta içi 09:00 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.

#19 Mayıs
#noter
#nöbetçi noterler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
