Balıkesir bayram namazı vakti 2026: Balıkesir'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İşte ezan saati

Ramazan Bayramı’nın ilk günü yaklaşırken Balıkesir’de bayram namazı vakti merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı imsakiyesine göre Balıkesir’de bayram namazı 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07.43’te eda edilecek. Vatandaşların namaz vaktinden önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.

Balıkesir’de bayram namazı saati

Diyanet’in resmi takvimine göre Balıkesir’de Ramazan Bayramı namazı sabah saat 07.43’te kılınacak. Bayram sabahı erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazının ardından hutbe ve dualarla bayramın manevi atmosferini birlikte paylaşacak.

İslam’da bayram

İslam dininde iki önemli dini bayram bulunur: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bu bayramların kutlanması, hicretin ikinci yılından itibaren Müslüman toplumlarda yerleşik bir gelenek haline gelmiştir. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından Şevval ayının ilk üç gününde idrak edilir.

Ramazan Bayramı, fitre ibadetinin yerine getirilmesi nedeniyle “Fıtır Bayramı” olarak da anılır. Türkiye’de bazı çevrelerde geleneksel olarak tatlı ve ikramların yaygın olması sebebiyle “şeker bayramı” ifadesi de kullanılmaktadır. Ancak Hz. Peygamber (sas)’in uygun olmayan bazı isimleri değiştirmesi ve özellikle dinî terim ve kavramların muhafazası konusunda hassasiyet göstermesi, bu şekilde bir adlandırmanın doğru olmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte İslam kaynaklarında bayramın asıl adı Ramazan Bayramı olarak yer alır.

Kurban Bayramı ise, Zilhicce ayının on, on bir, on iki ve on üçüncü günleridir. Bu bayramın ilk üç gününde, zengin olan Müslümanların kurban kesmeleri vacip olduğundan Kurban Bayramı denilmiştir.

Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır?

NİYET:

Niyet ettim Allah’ım senin rızan için

Ramazan Bayramı namazını kılmaya,

uydum hazır olan imama.

1. REKÂT:

- İmam sesli, cemaat ise gizlice “Allahüekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

- Gizlice Sübhaneke duası okunur.

- Sonra imamla birlikte ilave (zaid) tekbirlere geçilir.

- “Allahüekber” diyerek 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- “Allahuekber” diyerek 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- “Allahüekber” diyerek 3. tekbir alınır ve eller bağlanır.

- İmam gizlice Eûzü-Besmele çeker, sesli olarak Fâtiha ile zammı sure okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Rükû ve secde yapılır.

2. REKÂT:

- İmam; gizlice Besmele çeker, sesli olarak Fâtiha ve zammı sure okur.

- Rükûya gitmeden önce, ilave tekbirlere geçilir.

- “Allahüekber” diyerek 1. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- “Allahüekber” diyerek 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- “Allahüekber” diyerek 3. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- Son olarak, 4. tekbirle birlikte rükûya gidilir.

- Rükû ve secdeden sonra oturulur. Tahiyyat , Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

- “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” diyerek önce sağ sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

- “Allâhüekber Allâhüekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

- Bayram hutbesi okunur.

- Hutbeden sonra imam hatip tekbirlerle minberden iner. Hep birlikte dua edilerek Bayram Namazı tamamlanır.







