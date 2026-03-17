Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague kritik randevu

EuroLeague’de ertelenen 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma, Yunanistan’da oynanacak. Sarı-lacivertli temsilcimiz, liderliğini koruma hedefiyle sahaya çıkarken Olympiakos da kendi sahasında önemli bir galibiyet arayacak.

Olympiakos – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague’de 14. haftadan ertelenen Olympiakos – Fenerbahçe Beko karşılaşması 17 Mart Salı günü oynanacak. Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda yapılacak mücadele TSİ 21.15’te başlayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EuroLeague’de zirve yarışı kızışıyor

EuroLeague’de bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe Beko, oynadığı 30 maçta 22 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise 31 karşılaşmada 20 galibiyet ve 11 yenilgi ile üst sıralarda yer alıyor.

Maç daha önce ertelenmişti

İki takım arasındaki mücadele, Aralık ayında oynanması planlanan tarihte salonun tavanından sızan su nedeniyle ertelenmişti. Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şube yöneticilerinden Cem Ciritci de karşılaşmanın, Olympiakos’un salonundaki teknik sorun sebebiyle oynanamadığını açıklamıştı.

EuroLeague’de 38. randevu

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, EuroLeague tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. Ekim 2002’den bu yana oynanan 37 maçta sarı-lacivertliler 19 galibiyet, Yunan temsilcisi ise 18 galibiyet elde etti. Bu sezon İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko 88-80 kazanmıştı.







