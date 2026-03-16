Ömer Faruk Yurtseven NBA ekibine transfer oldu: 10 günlük imza

10:5316/03/2026, Pazartesi
AA
Ömer Faruk Yurtseven pivot pozisyonunda oynuyor.
NBA ekiplerinden Golden State Warriors, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Warriors'tan yapılan açıklamada "Warriors takımı Ömer Yurtseven ile 10 günlük sözleşme imzaladı" denildi.


Ömer Faruk Yurtseven, Yunan ekibi Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra NBA G Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers'e transfer olmuştu.


27 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde Miami Heat ve Utah Jazz formalarını giymişti.







#NBA
#Ömer Faruk Yurtseven
#Golden State Warriors
iOS 27 güncellemesi ile hangi özellikler gelecek, neler değişecek?