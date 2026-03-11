Yeni Şafak
NBA'de tarihi gece: 83 sayı atarak Kobe Bryant'ı geçti

11:1811/03/2026, الأربعاء
AA
Adebayo karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.
Adebayo karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Bam Adebayo'nun 83 sayı attığı maçta Miami Heat, sahasında Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti.

NBA'de Miami Heat, Washington Wizards'ı 150-129 yendi.


Kaseya Center'da oynanan karşılaşmada Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo 83 sayı, 9 ribauntluk performansıyla Kobe Bryant'i geride bırakarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan ikinci oyuncu oldu. Sıralamada efsane isimlerden Wilt Chamberlain 100 sayıyla zirvede yer alırken, Kobe Bryant ise 81 sayıyla üçüncü sıraya geriledi.


Simone Fontecchio 18, Davion Mitchell 12 ve Pelle Larsson ise 10 sayıyla sezonun Miami'nin 37. galibiyetine katkı sundu.


Bu sezonun 48. mağlubiyetini alan Wizards'ta Alex Sarr 28, Will Riley 22 sayı kaydederken, Tre Johnson ve Jaden Hardy 17'şer sayıyla oynadı.



#NBA
#Miami Heat
#Bam Adebayo
