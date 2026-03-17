MSÜ sonuçları için geri sayım: 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınavına katılan adaylar, 2026 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 1 Mart 2026’da Türkiye genelinde yapılan sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı aynı gün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılmıştı. Adaylar şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirmiş durumda.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026-MSÜ sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavda adaylara 125 soru yöneltildi ve toplam 165 dakika süre verildi. Askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday bu sonuçlarla birlikte tercih sürecine hazırlanacak.

MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Bunun için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Ayrıca ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuç sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Kurum tarafından adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MSÜ soru ve cevapları yayımlandı

Sınavın tamamlanmasının ardından 2026 MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar yayımlanan doküman üzerinden sınav sorularını inceleyip doğru-yanlış kontrollerini yapabiliyor. Böylece adaylar sonuçlar açıklanmadan önce yaklaşık puan hesaplaması yapma imkânı buluyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?