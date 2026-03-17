Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı İKM, zabıt katibi ve mübaşir kadroları başvuru detayları

Adalet Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı İKM, zabıt katibi ve mübaşir kadroları başvuru detayları

20:1517/03/2026, Salı
G: 17/03/2026, Salı
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, 15 bin kişilik yeni personel alımı için yapılacak resmi duyuruyu bekliyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi planlanan kadrolara ilişkin ilan henüz yayımlanmazken, başvuruların e-Devlet üzerinden alınması ve sürecin mart ayı içinde başlaması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı süreci, kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye genelindeki adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere planlanan yeni alımlar için resmi ilan henüz yayımlanmadı. Mart ayının ortasına gelinmesine rağmen Bakanlıktan konuya ilişkin resmi bir başvuru duyurusu yapılmış değil.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak?

14 Mart 2026 itibarıyla Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmış bir başvuru ilanı bulunmuyor. Ancak kamuoyunda ve adaylar arasında yapılan değerlendirmelere göre 15 bin personel alımına ilişkin başvuru sürecinin mart ayı içinde başlaması bekleniyor. Adaylar gelişmeleri Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip ediyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital ortamda alınması planlanıyor. Adayların başvurularını www.turkiye.gov.tr

 adresi üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirmesi bekleniyor. İlan yayımlandığında başvuru ekranının e-Devlet platformunda aktif hale gelmesi öngörülüyor.

İnfaz ve koruma memurluğunda boy-kilo şartı uygulanıyor

Ceza infaz kurumlarında görev alacak infaz ve koruma memuru (İKM) adayları için fiziki kriterler de dikkate alınıyor. Merkezi sınav puanına göre en yüksek puandan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirleniyor. Boy ve kilo şartını karşılayan adaylar sözlü sınava katılma hakkı elde ediyor.


Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Adalet teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan alım sürecinin birçok meslek grubunu kapsaması bekleniyor. Açılması öngörülen kadrolar arasında şu pozisyonlar yer alıyor:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)


Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (aşçı, şoför, hizmetli, kaloriferci)

Adalet Bakanlığı’nın yayımlayacağı resmi ilanla birlikte kadro sayıları, başvuru şartları ve sınav takvimi netlik kazanacak.

