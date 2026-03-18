Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Mart Çarşamba maç programı

09:4718/03/2026, Çarşamba
Futbolseverleri 18 Mart Çarşamba günü dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürerken temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda Liverpool’a konuk olacak. Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ise Trabzonspor sahasında Eyüpspor’u ağırlarken, İstanbul Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Ayrıca Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası yarı finalinde Al-Ahli Saudi FC ile Al-Hilal SFC kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. İşte 18 Mart Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool - Galatasaray kıyasıya mücadele edecek. Bayern Münih’in rakibi Atalanta. UEFA Avrupa Ligi’nde de Braga - Ferencvaros, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında ise Inter - Benfica karşı karşıya gelecek. İşte 18 Mart Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

16:00 Alanyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Real Madrid - Sporting UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final TRT SporUEFA.tv

18:00 Inter - Benfica UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv

18:30 Braga - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:00 Ç.Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Ertelendi Yayın Yok

20:00 Rams Başakşehir - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:45 Barcelona - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

21:00 Göztepe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Ertelendi Yayın Yok

22:00 Al Ahli - Al Hilal Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Yarı Final S Sport Plus

22:00 Al Kholood - Al Ittihad Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Yarı Final S Sport Plus

23:00 Bayern Münih - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

23:00 Liverpool - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

23:00 Tottenham - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

ÖTV'siz araçta şartlar açıklandı! Emekliler ÖTV'siz araç düzenlemesinden yararlanacak mı? İşte en avantajlı sıfır otomobiller