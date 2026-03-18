Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Mart Çarşamba maç programı

Futbolseverleri 18 Mart Çarşamba günü dopdolu bir maç programı bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürerken temsilcimiz Galatasaray, zorlu deplasmanda Liverpool’a konuk olacak. Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ise Trabzonspor sahasında Eyüpspor’u ağırlarken, İstanbul Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Ayrıca Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası yarı finalinde Al-Ahli Saudi FC ile Al-Hilal SFC kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. İşte 18 Mart Çarşamba gününün öne çıkan maç programı.

2 /8 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 16:00 Alanyaspor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 16:00 Real Madrid - Sporting UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final TRT SporUEFA.tv 18:00 Inter - Benfica UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv

3 /8 18:30 Braga - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:00 Ç.Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Ertelendi Yayın Yok

4 /8 20:00 Rams Başakşehir - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Eyüpspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

5 /8 20:45 Barcelona - Newcastle UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 21:00 Göztepe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Ertelendi Yayın Yok

6 /8 22:00 Al Ahli - Al Hilal Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Yarı Final S Sport Plus 22:00 Al Kholood - Al Ittihad Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Yarı Final S Sport Plus

7 /8 23:00 Bayern Münih - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1