ÖTV'siz araçta şartlar açıklandı! Emekliler ÖTV'siz araç düzenlemesinden yararlanacak mı? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde bu kez Özel Tüketim Vergisi istisnası var. Sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine, ÖTV’siz araç alımı yalnızca belirli kriterleri sağlayan kişiler için geçerli oluyor. Emeklilerin bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı ise merak konusu.
2026 yılında araç almayı planlayanlar için Özel Tüketim Vergisi istisnası önemli bir avantaj sunuyor. Ancak sosyal medyada dile getirilen “emekliye özel ÖTV muafiyeti” iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Uygulamadan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor.
Sosyal medyada gündeme gelen “emeklilere ÖTV’siz araç satışı” iddiaları sonrası gözler mevcut düzenlemelere çevrildi. Ancak yürürlükteki mevzuata göre emekliler için ÖTV muafiyetine ilişkin yeni bir hak bulunmuyor.
ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT YÜKSELDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı. Buna göre ÖTV’siz araç alımında üst sınır 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi. Belirlenen bu tutar, vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden de muaf tutuluyor.
KİMLER ÖTV’SİZ ARAÇ ALABİLİYOR?
Mevcut düzenlemeye göre ÖTV muafiyetinden yalnızca belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.
Engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekiyor.
Sağlık kurulu raporunda, araç kullanımına ilişkin gerekli ibarelerin yer alması şart.
Araç, engel durumuna uygun özel tertibatla donatılmalı.
ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR NELER?
ÖTV’siz araç alımında dikkat çeken şartlar şöyle:
Araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı aranıyor.
Satın alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor.
Süre dolmadan satış yapılırsa, ödenmeyen ÖTV tutarı tahsil ediliyor.
27 Aralık 2024 öncesi alınan araçlarda ise 5 yıl kuralı uygulanıyor.
EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ VAR MI?
“Emeklilere ÖTV’siz araç” iddialarına ilişkin şu an için herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Konuya ilişkin bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunuldu. Ancak teklif henüz yasalaşmadı.
Teklifin mevcut haliyle tüm emeklileri kapsamadığı, daha çok Bağ-Kur ve ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı belirli bir çiftçi grubuna yönelik olduğu belirtiliyor.
MEVCUT DURUM NE?
Teklifin Meclis’te kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle şu an için emeklilerin ÖTV’siz araç alma hakkı bulunmuyor.
Dolayısıyla yürürlükteki sistemde ÖTV muafiyeti yalnızca engelli vatandaşlar için geçerli olmaya devam ediyor.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ
Yeni düzenleme ile ÖTV istisnası kapsamında satın alabilecek otomobil sayısı arttı.
1- TOGG T10F (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.878.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL
2- TOGG T10X (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.862.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL
3 - Toyota C‑HR
Liste fiyatı: 2.090.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL
4 - Renault Megane
Liste fiyatı: 1.950.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL
5- Toyota Corolla
Liste fiyatı: 1.650.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL
6- Hyundai Bayon
Liste fiyatı: 1.450.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL
7 - Fiat Egea Sedan
Liste fiyatı: 1.150.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL
8- Fiat Egea Cross
Liste fiyatı: 1.250.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL