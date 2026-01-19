Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 İlde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. İşte TOKİ arsa satışı olan iller.
TOKİ, 29 İlde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
TOKİ arsa satışı olan iller hangileri?
Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.
TOKİ arsa satışı satışı ne zaman, nerede yapılacak?
Açık artırmalar, 03 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.