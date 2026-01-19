SGK 2026 ödenekleri belli oldu: Emzirme ödeneği, iş görmezlik rapor parası kaç TL? Cenaze yardımı ne kadar? İşte yeni rakamlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılına girilirken prim ve sosyal destek ödemelerini güncelledi. Asgari ücrete paralel yapılan düzenlemeyle emzirme ödeneği, iş görmezlik (rapor) parası, cenaze yardımı ve genel sağlık sigortası primi yeni tutarlarına kavuştu. Açıklanan rakamlar, Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve hak sahibini yakından ilgilendiriyor.
Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin temel kurumlarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı boyunca geçerli olacak prim ve ödenek miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yeni tablo, özellikle çalışanlar, yeni ebeveynler ve sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar açısından önemli değişiklikler içeriyor. Güncellemeler, 2026’da yürürlüğe giren asgari ücret artışı dikkate alınarak hesaplandı.
Emzirme ödeneği ne kadar oldu?
Halk arasında “süt parası” olarak bilinen emzirme ödeneği, 2026 itibarıyla 1.621 TL olarak belirlendi. Sigortalı kadınlara ya da eşi çalışmayan sigortalı erkeklere verilen bu destek, doğum sonrası tek seferlik ödeme şeklinde hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.
İş görmezlik ödeneği (rapor parası) tutarları
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık raporu nedeniyle çalışamayan sigortalıların aldığı iş görmezlik ödeneği de artırıldı. Yeni uygulamaya göre yatarak tedavi görenler için günlük ödeme 550,50 TL olurken, ayakta tedavi kapsamında rapor alan çalışanlara günlük 734,00 TL ödenecek.
Cenaze ödeneği ve gss primi ne kadar?
Sigortalının vefatı halinde yakınlarına sağlanan cenaze yardımı, 2026 yılı için 6.398,00 TL’ye yükseltildi.
Sosyal güvencesi bulunmayan ve genel sağlık sigortası kapsamında olan vatandaşların ödemesi gereken aylık GSS primi ise 1.981,80 TL olarak belirlendi. Bu tutar, brüt asgari ücret esas alınarak hesaplandı.