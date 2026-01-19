SGK 2026 ödenekleri belli oldu: Emzirme ödeneği, iş görmezlik rapor parası kaç TL? Cenaze yardımı ne kadar? İşte yeni rakamlar

Emzirme ödeneği ne kadar oldu?

Halk arasında “süt parası” olarak bilinen emzirme ödeneği, 2026 itibarıyla 1.621 TL olarak belirlendi. Sigortalı kadınlara ya da eşi çalışmayan sigortalı erkeklere verilen bu destek, doğum sonrası tek seferlik ödeme şeklinde hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor.