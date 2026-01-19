2026 TOKİ kura listesi ve TOKİ 500 bin konut projesi sonuçları heyecanla bekleniyor. TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ile birlikte başvuru sahipleri kendi isimlerini ve hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler. Özellikle başvurusu reddedilenler sayfası üzerinden başvurusu reddedilenlerin isimleri sorgulanarak, hak sahibi olup olunmadığı öğrenilmekte. TOKİ 500 bin konut projesi TOKİ sosyal konut kura listesi sorgulama işlemi, e-Devlet ya da TOKİ resmi sitesi üzerinden TOKİ kura listesi 2026 sayfasına girilerek T.C. kimlik numarası ile kolaylıkla yapılabiliyor. Bu kapsamda, tüm hak sahipleri ve başvurusu reddedilenler kendi durumlarına ilişkin güncel kura sonuçlarını takip etmelidir. Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Sivas, Tokat, Aydın, Giresun başta olmak üzere TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi merak konusu oldu. İşte 500 bin konut Türkiye geneli tüm iller için TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler sayfası sorgulama ekranı.

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar, kuraya katılacak isim listesini ve başvurusu reddedilenler listesini merakla takip ediyor. İşte TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi ile başvurusu kabul edilmeyen/reddedilenler sorgulama ekranı ve nasıl ulaşılacağı hakkında detaylar.

Başvurusu onaylanan ve kuraya dahil edilecek adayların isim listesi (katılım listesi/ön liste), genellikle TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilgili il/proje sayfalarında yayımlanıyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) aracılığıyla "Konut / İşyeri Başvurusu" veya benzeri hizmetler bölümünden T.C. kimlik numarası ile başvuru durumu ve kuraya katılım bilgilerine erişilebiliyor.

Başvurusu reddedilenler ise aynı şekilde e-Devlet üzerinden başvuru sorgulama ekranından "Başvuru Reddedildi" ibaresiyle görüntülenebiliyor. Reddedilme nedenleri (gelir sınırı aşımı, ikamet şartı sağlanmaması vb.) genellikle sistemde belirtiliyor veya TOKİ'nin resmi duyurularından takip edilebiliyor. Kura sonuçları (asil ve yedek hak sahipleri) ise çekiliş tamamlandıktan sonra yine www.toki.gov.tr/kura sayfası ile e-Devlet'teki "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. Vatandaşların, kendi illerine ait kura takvimini ve duyuruları TOKİ'nin ana sayfasından veya talep.toki.gov.tr adresinden takip etmeleri önem taşıyor. Süreç aşamalı ilerlediği için ilgili ilin kura tarihinden sonra sonuçlar kısa sürede erişime açılıyor.

