Kar yağışının barajlara etkisi

Uzun süredir yağış azlığı nedeniyle düşük seviyelerde seyreden İstanbul barajları, son yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte kısmi bir toparlanma gösterdi. Ancak kar yağışının doğrudan değil, eriyerek yer altı suları ve havzalar üzerinden barajlara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle asıl artışın önümüzdeki haftalarda görülmesi öngörülüyor.