İstanbul’da etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından gözler su rezervlerine çevrildi. İSKİ’nin 19 Ocak 2026 tarihli verilerine göre, baraj doluluk oranı kent genelinde yüzde 24,65 olarak ölçüldü. Yetkililer, kar yağışının barajlara asıl katkısının önümüzdeki günlerde, erime süreciyle birlikte daha net görüleceğini belirtiyor.
İstanbul’da son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve sağanakların ardından, kentin içme suyu kaynaklarındaki tablo güncellendi. İSKİ, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, yağışların barajlara sınırlı ancak olumlu bir yansıma yaptığını ortaya koydu.
Kar yağışının barajlara etkisi
Uzun süredir yağış azlığı nedeniyle düşük seviyelerde seyreden İstanbul barajları, son yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte kısmi bir toparlanma gösterdi. Ancak kar yağışının doğrudan değil, eriyerek yer altı suları ve havzalar üzerinden barajlara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle asıl artışın önümüzdeki haftalarda görülmesi öngörülüyor.
İstanbul baraj doluluk oranları (19 Ocak 2026)
İSKİ’nin paylaştığı son verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,65 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, bir önceki haftaya kıyasla sınırlı bir artışa işaret ediyor ve yağışların etkisinin henüz tam olarak yansımadığını gösteriyor.
19 Ocak 2026 itibarıyla baraj bazlı veriler
Ömerli Barajı: %32,76
Darlık Barajı: %40,06
Elmalı Barajı: %71,98
Terkos Barajı: %16,43
Alibey Barajı: %19,05
Büyükçekmece Barajı: %17,83
Sazlıdere Barajı: %14,9
Istrancalar Barajı: %31,98
Kazandere Barajı: %7,61