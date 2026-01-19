İŞKUR güncel iş ilanları, iş arayan vatandaşlar için hem özel sektör hem de kamu tarafında önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle İŞKUR kamu personeli kapsamında yayımlanan duyurular, farklı kurumlarda istihdam edilmek üzere yapılacak alımları kapsarken, İŞKUR memur alımı ilanları memur adayları tarafından yakından takip ediliyor. Ocak 2026 İŞKUR alımları ile birlikte belediyelerden bakanlıklara, üniversitelerden kamu iştiraklerine kadar birçok kurumun yeni personel ihtiyacını İŞKUR üzerinden ilan etmesi bekleniyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi platformu üzerinden güncel iş ilanlarını takip ederek başvuru şartları, kontenjanlar ve son başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor. İşte İŞKUR kamu personeli ve memur alımı ilanları Ocak 2026 başvuru ekranı.

1 /9 İŞKUR iş ilanları 2026 yılı itibarıyla hem özel sektör hem de kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere geniş bir yelpazede adaylara sunuluyor. Yıl boyunca yayımlanan ilanlarda vasıflı–vasıfsız işçi, sözleşmeli personel ve kamu destekli istihdam programları öne çıkarken, özellikle gençler, kadınlar ve uzun süreli işsizler için teşvikli alımlar dikkat çekiyor. 2026 İŞKUR iş ilanları kapsamında belediyeler, üniversiteler, kamu iştirakleri ve özel sektör firmaları personel ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden duyururken, adaylar başvuru şartları, çalışma şekli ve maaş bilgilerine sistem üzerinden kolayca erişebiliyor. İşte İŞKUR güncel iş ilanları Ocak 2026 başvuru ekranı.

8 /9 İŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı için TIKLAYIN