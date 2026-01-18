Yeni Şafak
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ Şanlıurfa kurasına katılacaklar listesi

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? TOKİ Şanlıurfa kurasına katılacaklar listesi

13:1618/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda 13 bin 790 sosyal konutun inşa edileceği Şanlıurfa konut kurası, 19 Ocak tarihinde Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Şanlıurfa merkez Eyyübiye, Haliliye, Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç, Viranşehir TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak’ta Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 11:00’da Şanlıurfa konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Şanlıurfa kura çekilişine katılacaklar listesi.

Şanlıurfa TOKİ kura çekimi ne zaman 2026

TOKİ 500 bin sosyal konut Şanlıurfa kura çekilişi 19 Ocak’ta Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda saat 11:00’da gerçekleştirilecek.

TOKİ Şanlıurfa kurasına katılacaklar listesi

TOKİ Şanlıurfa 500 bin sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte Şanlıurfa TOKİ kurasına katılacaklar listesi.

TOKİ Şanlıurfa kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

