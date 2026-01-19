İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor. Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.