İstanbul’da haftanın ilk günü sürpriz bir kar yağışıyla başladı. Gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar, sabah 07.00’den sonra özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğunlaştı. Okulların tatil edilmesine rağmen kent genelinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Valilik tarafından alınan kararla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanırken, gözler kar yağışının süresine ve şehir genelindeki trafik durumuna çevrildi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek ve trafikte son durum nasıl?
İstanbul'da kar yağışı, birçok bölgede etkili olmaya devam ederken, İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de kar yağışı etkili oluyor. Bu ilçelerdeki bazı bölgelerde ara sokakların kapalı olduğu gözlendi.
Avrupa Yakası'nda da Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Sürücüler, Arnavutköy-Habipler Yolu'nda ilerlemekte zorlanıyor.
Ekiplerin yolları açmak için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmaları sürüyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı. Kentteki birçok bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın da etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollar ve ara sokaklarda sürücüler güçlükle ilerlerken kent genelinde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nde başlayan trafik, Zeytinburnu'na kadar sürüyor. Sefaköy ve Bahçelievler'de meydana gelen hasarlı kazalar, bölgedeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.
TEM otoyolunda Esenyurt ile Esenler arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu gözleniyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı?
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Bostancı ve Maltepe ile Pendik ve Tuzla arasındaki bazı bölgelerde yoğunluk yaşanıyor.
TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'de başlayan trafik, Sancaktepe'ye kadar devam ediyor.
Öte yandan işe gitmek isteyenler, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda yüzde 85 ve kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.
İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek.
Hava sıcaklığının 0-4 derece aralığında olacağı megakentte kar yağışı yarın kesilecek.
Yarından sonra yağmurun etkili olacağı İstanbul'da çarşambadan sonra lodosun etkisiyle hava sıcaklığı 10 dereceleri görecek.