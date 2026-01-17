LGS SINAV TAKVİMİ 2026: LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? LGS başvuru tarihleri...

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılacağı 2026 LGS için takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sınav programı doğrultusunda, merkezi sınavın yapılacağı tarih netleşirken başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Liseye geçiş planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler, resmi açıklamalara odaklandı.