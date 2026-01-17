LGS SINAV TAKVİMİ 2026: LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı? LGS başvuru tarihleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılında yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. 8. sınıf öğrencilerinin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olan LGS’ye ilişkin sınav tarihi ve başvuru süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle netlik kazandı. Öğrenciler ve veliler, sınavın yapılacağı günü ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılacağı 2026 LGS için takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı sınav programı doğrultusunda, merkezi sınavın yapılacağı tarih netleşirken başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Liseye geçiş planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler, resmi açıklamalara odaklandı.
LGS 2026 NE ZAMAN?
Bu sene LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
Sınava 17 Ocak 2026 itibari ile 147 gün kaldı.
LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? KILAVUZ YAYINLANDI MI?
LGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene 15 Haziran 2025'te düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için öğrenciler, başvurularını 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti.
Bu sene de başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.