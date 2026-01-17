TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Ankara kura için tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, kura çekimi tarihine kilitlendi. Başkent için ayrılan 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak edilirken, gözler TOKİ’nin yayımlayacağı resmi takvime çevrildi.

1 /5 Ankara’da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesi kapsamında başkentte yapılacak kura çekimi için geri sayım başlarken, 31 bin 73 konutun hangi tarihte kurayla dağıtılacağı araştırılıyor.

2 /5 TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN? Ankara TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

3 /5

4 /5 ANKARA'DA NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK? Mamak/Pursaklar/Sincan: 21.780 konut Sincan: 4.000 konut Akyurt: 150 konut Ayaş: 150 konut Bala: 110 konut Beypazarı: 750 konut Çamlıdere: 200 konut Çubuk: 500 konut Elmadağ: 500 konut Evren: 41 konut