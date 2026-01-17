TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Ankara kura için tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, kura çekimi tarihine kilitlendi. Başkent için ayrılan 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak edilirken, gözler TOKİ’nin yayımlayacağı resmi takvime çevrildi.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Ankara TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.
ANKARA'DA NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK?
Mamak/Pursaklar/Sincan: 21.780 konut
Sincan: 4.000 konut
Akyurt: 150 konut
Ayaş: 150 konut
Bala: 110 konut
Beypazarı: 750 konut
Çamlıdere: 200 konut
Çubuk: 500 konut
Elmadağ: 500 konut
Evren: 41 konut
Güdül: 142 konut
Haymana: 150 konut
Kahramankazan: 300 konut
Kalecik: 150 konut
Kızılcahamam: 150 konut
Nallıhan: 100 konut
Nallıhan Çayırlı: 100 konut
Polatlı: 1.500 konut
Şereflikoçhisar: 200 konut