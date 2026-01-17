Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Ankara kura için tarihi açıklandı mı?

TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Ankara kura için tarihi açıklandı mı?

16:2917/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, kura çekimi tarihine kilitlendi. Başkent için ayrılan 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak edilirken, gözler TOKİ’nin yayımlayacağı resmi takvime çevrildi.

Ankara’da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin konutluk dev projesi kapsamında başkentte yapılacak kura çekimi için geri sayım başlarken, 31 bin 73 konutun hangi tarihte kurayla dağıtılacağı araştırılıyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Ankara TOKİ kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.

ANKARA'DA NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK?

Mamak/Pursaklar/Sincan: 21.780 konut

Sincan: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 100 konut

Nallıhan Çayırlı: 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

#TOKİ
#Toki Ankara
#toki Ankara kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu