SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşını ne zaman alacak? Zamlı en düşük emekli aylığı ne zaman yatacak?

2026 yılına girilmesiyle birlikte emeklilerin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 12,19 oranında zam uygulanacak. Zam oranlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emekli, artışlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı.
Emekli maaşlarında yılın ilk zammı kesinleşirken, ödeme tarihleri de gündemin ilk sıralarında yer aldı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılması ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası, zamlı maaşların ne zaman ödeneceği merak konusu oldu.
SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri her ayın 17-26'sında yapılırken Bağ-Kur emeklileri maaş ödemelerini her ayın 25-28'inde alıyor.
BAKAN ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAK!
En düşük emekli maaşı için düzenlemenin Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmesi beklenmiyor. En düşük emekli maaşını alan emekliler Ocak ayı içerisinde maaşlarını 16.881 TL olarak alacak. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zam farkı ödeme takvimi açıklanacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.
SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.