Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sorgulama

Celp ve sevk dönemlerinde değişiklik imkânı

Yükümlüler, 2026 yılıyla sınırlı olmak üzere celp ve sevk dönemi değişikliklerini e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden ya da askerlik şubelerine başvurarak yapabilecek. Değişiklik talepleri, kontenjan durumuna bağlı olarak en fazla üç kez gerçekleştirilebilecek. Kontenjanı dolan ya da planlama yapılmayan dönemler için tercih açılmayacak.



