Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sorgulama

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri için geri sayım sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte, başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan yükümlüler askerlik yapacakları birlikleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih, sevk süreci, celp dönemi değişikliği hakkı ve teslim detayları bedelli askerlik adaylarının en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranında hangi bilgiler görüntülenecek? İşte 2026 Ocak bedelli askerlik sürecine dair tüm ayrıntılar.
2026 Ocak bedelli askerlik yerleri için beklenen tarih netleşti. Türkiye genelinde bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sınıflandırma sonucuna göre temel askerlik eğitimlerini alacakları birlikleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Açıklanacak sonuçlarla birlikte sevk, kışla ve teslim bilgileri de erişime açılacak.
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre, 2026 Ocak celp dönemine ait bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yükümlüler, askerlik yapacakları birlikleri hem e-Devlet üzerinden hem de askerlik şubeleri aracılığıyla görüntüleyebilecek.
e-Devlet bedelli askerlik sorgulama
Bedelli askerlik yerleri, e‑Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabilecek. Sonuç ekranında teslim olunacak birlik, sevk tarihi, kışla bilgileri ve açık adres detayları yer alacak. Sevk belgeleri ise celp tarihinden 10 gün önce sistemden veya askerlik şubelerinden temin edilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Celp ve sevk dönemlerinde değişiklik imkânı
Yükümlüler, 2026 yılıyla sınırlı olmak üzere celp ve sevk dönemi değişikliklerini e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden ya da askerlik şubelerine başvurarak yapabilecek. Değişiklik talepleri, kontenjan durumuna bağlı olarak en fazla üç kez gerçekleştirilebilecek. Kontenjanı dolan ya da planlama yapılmayan dönemler için tercih açılmayacak.
Yükümlüler için önemli uyarılar
Sınıflandırma sonrası sevk evrakını almayan veya kendisine verilen süre içinde birliğine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak. Bu durumda bedelli askerlik hakkı sona erecek ve yükümlüler askerlik hizmetini er statüsünde yerine getirecek. Ayrıca yol ve iaşe bedelleri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki adres esas alınarak PTT aracılığıyla ödenecek.