Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2

Bordo-mavililer Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.





Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 18. dakikada Bruno Petkovic'le öne geçti. Bordo-mavililer bu gole 44. dakikada Felipe Augusto ve 90+1. dakikada Ernest Muçi ile karşılık verdi.





Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.





Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 38 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Kocaelispor ise 23 puanda kaldı.





Oulai geri döndü, Onuachu kadroda yer almadı





Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.





Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.





Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı









Bordo-mavililerde taraftarlar, bu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.





Maçın önemli dakikaları





16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.





18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.





20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.





41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.





44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.





Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.





51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.





53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.





78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.





90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.





Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.








