Elektrik faturasında devlet desteği 2026’da kimlere verilecek? Elektrik faturasında devlet desteği için yeni limit yürürlükte

Türkiye’de elektrik faturalarında uygulanan devlet desteğine ilişkin kapsamlı bir değişiklik hayata geçirildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri destek kapsamı dışında bırakıldı. Yeni sistemde, abonelerin destekten yararlanıp yararlanamayacağı 2025 yılına ait toplam tüketimlerine bakılarak belirlenecek.

Yeni tüketim sınırı ne anlama geliyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararıyla belirlenen yıllık 4 bin kilovatsaatlik eşik, aylık ortalama 333 kilovatsaate karşılık geliyor. Bu miktarın aşılması halinde aboneler, elektrik bedelinin tamamını piyasa fiyatları üzerinden ödeyecek. Mevcut hesaplamalara göre bu seviye, yaklaşık aylık 984 liralık bir fatura tutarına denk geliyor.

Kaç abone düzenlemeden etkilenecek?

Yapılan değerlendirmelere göre, yeni limit nedeniyle toplamda yaklaşık 2,5 milyon abone destek dışına çıkacak. Bu rakam, Türkiye genelindeki elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor. Destek kapsamı dışında kalan bu kesimin, toplam mesken elektrik tüketiminin ise yaklaşık yüzde 29’unu oluşturduğu belirtiliyor.

Destek devam eden abonelerde oranlar nasıl olacak?

Yıllık tüketimi sınırın altında kalan aboneler için devlet katkısı sürecek. Günlük 8 kilovatsaatin altında tüketimi olan düşük kademedeki abonelere yaklaşık yüzde 57, bu seviyenin üzerindeki yüksek kademeye giren abonelere ise yaklaşık yüzde 36 oranında destek sağlanması öngörülüyor. Böylece düşük tüketim yapan haneler korunmaya devam edilecek.

Kimler uygulama dışında tutuluyor?

Bazı abone grupları yeni sınırlamadan muaf tutuldu. AFAD’a bağlı geçici barınma alanları, camiler, cemevleri, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler, sağlık gerekçesiyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlar, şehit aileleri ile muharip ve malul gaziler bu kapsama dahil. Ayrıca tarımsal faaliyetler için kullanılan elektrik abonelikleri ve belediyelere ait içme suyu abonelikleri de destekten yararlanmaya devam edecek.

Limit aşılırsa sistem nasıl işleyecek?