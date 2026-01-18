ÖSYM 2026 KPSS takvimini açıkladı: KPSS sınavı başvuruları ne zaman? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

Yeni Şafak
22:5718/01/2026, Pazar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle KPSS tarihleri netleşti. Kamuya atanmak isteyen adaylar için lisans oturumları eylülde, ön lisans ve ortaöğretim sınavları ekimde yapılacak. Başvuru aralıkları, sınav günleri ve sonuç tarihleri ayrı ayrı duyuruldu. İşte 2026 KPSS’ye ilişkin resmi takvimin tüm ayrıntıları.

Türkiye genelinde devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adayların merakla beklediği 2026 KPSS takvimi açıklandı. Resmî duyuruya göre başvurular yaz aylarında alınacak, sınavlar ise sonbaharda gerçekleştirilecek. Adayların, başvuru ve sınav günlerini kaçırmamak için takvimi yakından izlemesi gerekiyor.

KPSS ortaöğretim 2026 takvimi

Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 25 Ekim 2026’da uygulanacak, sonuçlar ise 19 Kasım 2026’da ilan edilecek.

KPSS lisans 2026 takvimi

Lisans mezunu adaylar, 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayacak. Genel yetenek–genel kültür oturumu 6 Eylül 2026’da yapılacak. Alan bilgisi sınavları ise 12–13 Eylül 2026 tarihlerinde iki gün sürecek. Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak.

KPSS ön lisans 2026 takvimi

Ön lisans mezunları için başvurular 29 Temmuz–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav günü 4 Ekim 2026 olarak belirlenirken, sonuçlar 30 Ekim 2026’da erişime açılacak.

KPSS DHBT 2026 takvimi

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların girdiği DHBT için başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 1 Kasım 2026’da uygulanacak, sonuçlar 25 Kasım 2026’da açıklanacak.

