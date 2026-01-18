ÖSYM 2026 KPSS takvimini açıkladı: KPSS sınavı başvuruları ne zaman? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

Türkiye genelinde devlet kadrolarına yerleşmek isteyen adayların merakla beklediği 2026 KPSS takvimi açıklandı. Resmî duyuruya göre başvurular yaz aylarında alınacak, sınavlar ise sonbaharda gerçekleştirilecek. Adayların, başvuru ve sınav günlerini kaçırmamak için takvimi yakından izlemesi gerekiyor.