TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler sayfası sorgulama ekranı 500 bin konut Türkiye geneli tüm iller kura listesi

09:5312/01/2026, Pazartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri sürüyor. Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişine katılmaya hak kazananların isim listesine ve başvurusu geçersiz sayılanlara ait bilgilere nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. TOKİ kura sonuçları, kuraya katılacaklar listesi ve başvurusu reddedilenler sayfasına erişim yöntemleri merak konusu olurken, sorgulama ekranı üzerinden detaylara ulaşmak mümkün. İşte 500 bin konut Türkiye geneli tüm iller için TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler sayfası sorgulama ekranı.

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ konutları için başvuru yapan vatandaşlar, kuraya katılacak isim listesini ve başvurusu reddedilenler listesini merakla takip ediyor. İşte TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi ile başvurusu kabul edilmeyen/reddedilenler sorgulama ekranı ve nasıl ulaşılacağı hakkında detaylar.

Başvurusu onaylanan ve kuraya dahil edilecek adayların isim listesi (katılım listesi/ön liste), genellikle TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilgili il/proje sayfalarında yayımlanıyor. Ayrıca e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) aracılığıyla “Konut / İşyeri Başvurusu” veya benzeri hizmetler bölümünden T.C. kimlik numarası ile başvuru durumu ve kuraya katılım bilgilerine erişilebiliyor.

Başvurusu reddedilenler ise aynı şekilde e-Devlet üzerinden başvuru sorgulama ekranından “Başvuru Reddedildi” ibaresiyle görüntülenebiliyor. Reddedilme nedenleri (gelir sınırı aşımı, ikamet şartı sağlanmaması vb.) genellikle sistemde belirtiliyor veya TOKİ’nin resmi duyurularından takip edilebiliyor.

Kura sonuçları (asil ve yedek hak sahipleri) ise çekiliş tamamlandıktan sonra yine www.toki.gov.tr/kura sayfası ile e-Devlet’teki “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. Vatandaşların, kendi illerine ait kura takvimini ve duyuruları TOKİ’nin ana sayfasından veya talep.toki.gov.tr adresinden takip etmeleri önem taşıyor. Süreç aşamalı ilerlediği için ilgili ilin kura tarihinden sonra sonuçlar kısa sürede erişime açılıyor.

Gümüşhane TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler listesi için tıklayın

Bayburt TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler listesi için tıklayın

Rize TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler listesi için tıklayın

Malatya TOKİ kurasına katılacaklar listesi başvurusu reddedilenler listesi için tıklayın


TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi ile başvurusu kabul edilmeyen/reddedilenler sorgulama ekranı İÇİN TIKLAYIN


