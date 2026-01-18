TOKİ kuraları çekiliyor. 6 bin 973 sosyal konutun inşa edileceği Aydın kurası, başvuru yapanlarca merak konusu. TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın’da kura günü geldi çattı. Aydın TOKİ kura çekimi noter gözetiminde yapılarak hak sahipleri belirlenecek. Peki Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
Aydın’daki sosyal konutlar için kura heyecanı başlıyor. TOKİ kuraları devam ederken, Aydın’da inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konut için yapılacak kura çekimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı projeleri arasında gösterilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın’da kura sürecine girildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Bu kapsamda başvuru yapanlar, Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu, kura çekimi ne zaman yapılacak ve kuraya katılacakların listesi yayımlandı mı sorularına yanıt arıyor.
Aydın çekilişi ne zaman?
TOKİ Aydın kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Aydın TOKİ kurası 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde "Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi"
Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Aydın TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
Aydın TOKİ konutları nereye yapılacak?
AYDIN MERKEZ (EFELER) 2100
BOZDOĞAN 65
BUHARKENT 40
ÇİNE 300
DİDİM 400
GERMENCİK 300
İNCİRLİOVA 300
KARACASU 50
KARPUZLU 50
KOÇARLI 550
KÖŞK 75
KUŞADASI 800
KUYUCAK 100
NAZİLLİ 950
SÖKE 1000
SULTANHİSAR 80
YENİPAZAR 63
Aydın'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Aydın'da fiyatlar şu şekilde:
Aydın'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Aydın'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Aydın'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.