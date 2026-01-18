Yeni Şafak
Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu? 500 bin sosyal konut TOKİ Aydın kurasına katılacaklar isim listesi

Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu? 500 bin sosyal konut TOKİ Aydın kurasına katılacaklar isim listesi

16:3118/01/2026, Pazar
TOKİ kuraları çekiliyor. 6 bin 973 sosyal konutun inşa edileceği Aydın kurası, başvuru yapanlarca merak konusu. TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın’da kura günü geldi çattı. Aydın TOKİ kura çekimi noter gözetiminde yapılarak hak sahipleri belirlenecek. Peki Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu, kura çekilişi ne zaman? TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

Aydın’daki sosyal konutlar için kura heyecanı başlıyor. TOKİ kuraları devam ederken, Aydın’da inşa edilecek 6 bin 973 sosyal konut için yapılacak kura çekimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı projeleri arasında gösterilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın’da kura sürecine girildi. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Bu kapsamda başvuru yapanlar, Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu, kura çekimi ne zaman yapılacak ve kuraya katılacakların listesi yayımlandı mı sorularına yanıt arıyor.

Aydın çekilişi ne zaman?

TOKİ Aydın kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Aydın TOKİ kurası 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.

TOKİ kura çekiliş tarihleri listesi için tıklayın

Aydın TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Aydın TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Aydın TOKİ konutları nereye yapılacak?

AYDIN MERKEZ (EFELER) 2100

BOZDOĞAN 65

BUHARKENT 40

ÇİNE 300

DİDİM 400

GERMENCİK 300

İNCİRLİOVA 300

KARACASU 50

KARPUZLU 50

KOÇARLI 550

KÖŞK 75

KUŞADASI 800

KUYUCAK 100

NAZİLLİ 950

SÖKE 1000

SULTANHİSAR 80

YENİPAZAR 63

Aydın'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Aydın'da fiyatlar şu şekilde:

Aydın'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Aydın'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Aydın'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

