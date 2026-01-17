TOKİ ERZURUM KURAYA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI 2026: TOKİ 500 bin konut ERZURUM kura sonuçları 1+1, 2+1 isim listesi nereden öğrenilir? Aşkale, Horasan, Pasinler, Oltu, Karayazı...

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Erzurum’da kura günü geldi çattı. Hafta sonu gerçekleştirilecek çekilişle, kent genelinde yapılması planlanan 4 bin 905 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak ve canlı olarak yayımlanacak.