Distaste'in yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı

Distaste'in yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı

18:3218/01/2026, Pazar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı.

Ayrıntılar Geliyor...


#Fahrettin Gökberk Akbulut
#Distaste
#Tutuklama
