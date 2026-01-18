Distaste'in yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut tutuklandı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Fahrettin Gökberk Akbulut
#Distaste
#Tutuklama