Türkiye düşmanı 'Distaste' isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Distaste sayfası daha önce Altay Cem Meriç tarafından kamuoyuna ifşa edilmişti.