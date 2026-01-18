Yeni Şafak
Türkiye düşmanı 'Distaste' isimli hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı

13:1818/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medyada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği iddia edilen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sosyal medyada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işleyen Distaste isimli sayfanın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Distaste sayfası daha önce Altay Cem Meriç tarafından kamuoyuna ifşa edilmişti.

Dijital materyallere el konuldu

Şahsın dijital materyallerine de el konuldu.




#Ankara
#Distaste
#operasyon
