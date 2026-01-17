İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getiren olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından öldürüldü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan E.Ç.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde Atlas Çağlayan'ı bir kez bıçakladığını kabul etti. Atlas Çağlayan kimdir? Atlas Çağlayan'ı kim, neden öldürdü? İşte Atlas Çağlayan cinayetinde yaşanan son gelişmeler.
Güngören’de yaşanan olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme’de anneannesinin yanına defnedildi. Arkadaşları mezarına gül ve şeker bıraktı.
Atlas Çağlayan neden öldürüldü?
İstanbul'da olay, Güngören’de bulunan bir kafede yaşandı. Yaşları 18’in altında olan iki grup arasında 'Yan baktın' tartışması başladı.
KAFEDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SOKAKTA SÜRDÜ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kafe içinde başlayan sözlü tartışma kısa süreliğine yatıştı. Ancak tarafların kafeden çıkmasının ardından tartışma yeniden alevlendi ve sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Kavgada ağır yaralanan Atlas Çağlayan (17), ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç. (15), Güngören Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan E.Ç., Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
ÇOCUK KATİL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklamanın ardından savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan E.Ç., olay gününü şöyle anlattı:
"Olay tarihinde arkadaşlarım Arda, Ada, Serdar ve Musa ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Kafeden çıkıp önünde bulunduğumuz sırada başka bir grupta yer alan ve sonradan adının Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiğim kişi bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfretti ve üzerime geldi. Bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkardım ve salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum.”
"BENİ KAFEDE YAKALADILAR"
E.Ç., bıçaklama sonrası yaşananları ise şu sözlerle anlattı:
“Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanındaki arkadaşları beni darp ederek hakaret etti. Orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım Ada bıçağı vermemi istedi, ben de verdim. Kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söyleyince arkadaşım bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar ve bıçağı teslim aldılar.”
Zanlı E.Ç., Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını belirterek, “Suçlamaları anlattığım haliyle kabul ederim” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
VALİ GÜL'DEN ATLAS'IN AİLESİNE ZİYARET
Atlas Çağlayan'ın ailesini Güngören'deki evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül "Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Başsağlığına geldik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz her şey ailenin acısını daha da derinleştirecek hem de olayı magazinleştirme niyetimiz de yok. Ciddi bir olay, acı bir olay. Dolayısıyla o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi.. Bunların kimseye faydası da yok. Emniyetimiz adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettiriyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili de sürecin sonunda hep birlikte göreceğiz" dedi.
Atlas Çağlayan Kimdir?
Henüz 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan, ailesi tarafından sevgiyle büyütülen bir gençti. Sosyal çevresinde sakin, saygılı ve sevecen biri olarak tanınıyordu. Olay günü annesini işten aldıktan sonra kardeşini görmek üzere evden ayrılan Atlas, ne yazık ki gidişi dönüşü olmayan bir yola çıktı.
Neden Öldürüldü?
İddiaya göre olay “yan bakma” iddiası nedeniyle başladı. İki genç grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında daha önceden herhangi bir husumetin bulunmadığı ifade edilse de, olayın hızlıca kontrolden çıktığı ve fiziksel şiddete dönüştüğü bildirildi.
Saldırgan olduğu belirtilen 15 yaşındaki E.Ç.’nin yanında taşıdığı sustalı bıçakla Atlas’ı göğsünden yaraladığı, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandı. Olay sonrası kaçmayan ve bıçakla birlikte gözaltına alınan E.Ç., çocuk şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.