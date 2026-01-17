Atlas Çağlayan Kimdir?





Henüz 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan, ailesi tarafından sevgiyle büyütülen bir gençti. Sosyal çevresinde sakin, saygılı ve sevecen biri olarak tanınıyordu. Olay günü annesini işten aldıktan sonra kardeşini görmek üzere evden ayrılan Atlas, ne yazık ki gidişi dönüşü olmayan bir yola çıktı.





Neden Öldürüldü?





İddiaya göre olay “yan bakma” iddiası nedeniyle başladı. İki genç grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar arasında daha önceden herhangi bir husumetin bulunmadığı ifade edilse de, olayın hızlıca kontrolden çıktığı ve fiziksel şiddete dönüştüğü bildirildi.





Saldırgan olduğu belirtilen 15 yaşındaki E.Ç.’nin yanında taşıdığı sustalı bıçakla Atlas’ı göğsünden yaraladığı, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntüleriyle doğrulandı. Olay sonrası kaçmayan ve bıçakla birlikte gözaltına alınan E.Ç., çocuk şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.