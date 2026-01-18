Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkiler ile Suriye’deki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliği ile istikrar ve güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye’nin hem de bölgenin tamamının güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.





Türkiye’nin Suriye’ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirten Erdoğan, bu sürecin bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekti.