Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, sahasında Trabzonspor’u ağırlarken, Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Atletico Madrid ile Alaves kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Rennes ile Le Havre sahaya çıkacak. Ayrıca Serie A, Premier League, Saudi Pro League ve Afrika Uluslar Kupası Finali kapsamında kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 18 Ocak Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 18 Ocak Pazar maç programı 13:30 Erzurumspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 14:30 Parma - Genoa İtalya Serie A Sport 2 14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 15:00 Galata Spor - Yalova TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Uşakspor - Afyonspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Bochum - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 15:30 Kaiserslautern - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 15:30 Holstein Kiel - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4 16:00 Boluspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig RT Spor 16:00 Getafe - Valencia İspanya La Liga S Sport

17:00 Strasbourg - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 17:00 Bologna - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Wolverhampton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Kocaelispor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Gençlerbirliği - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Eskişehirspor - İzmir Çoruhlu FK TFF 3. Lig Sıfır TV 17:30 Stuttgart - Union Berlin Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:15 Atletico Madrid - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus 18:45 Feyenoord - Sparta Rotterdam Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:15 Nantes - Paris FC Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 19:15 Rennes - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:30 Augsburg - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 19:30 Aston Villa - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Torino - Roma İtalya Serie A S Sport 2 20:00 Alanyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:30 Celta Vigo - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport 20:30 Neom - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Senegal - Fas CAF Afrika Uluslar Kupası Final Exxen 22:45 Lyon - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 22:45 Milan - Lecce İtalya Serie A S Sport 2