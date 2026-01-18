Yeni Şafak
Pegasus iptal edilen uçuşlar: 18-19 Ocak İşte İptal olan Pegasus seferleri ve uçuş saatleri

17:5618/01/2026, Pazar
Pegasus Hava Yolları, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-19 Ocak tarihlerinde bazı uçuşlarını iptal etti. Pegasus bugün 29 yarında 43 olmak üzere toplam 72 seferini iptal ettiğini duyurdu. İşte 18-19 Ocak Pegasus iptal edilen uçuşlar ve sefer saatleri.

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerinde uçuş iptalleri yapılmakta. İşte İptal olan Pegasus seferleri

Pegasus 18 Ocak İptal Seferler

PC 520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mashhad (MHD) | 19:40 – 23:35

PC 521 | Mashhad (MHD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:35 – 05:00

PC 512 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 22:30 – 01:45

PC 513 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:20

PC 516 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 01:05 – 04:20

PC 517 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 08:55

PC 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 18:40 – 20:30

PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:20 – 23:20

PC 702 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bartın (BSZ) | 18:30 – 23:30

PC 703 | Bartın (BSZ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:50 – 06:35

PC 2738 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 19:30 – 20:50

PC 2739 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:35 – 23:05

PC 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Rize-Artvin (RZV) | 19:30 – 21:20

PC 2771 | Rize-Artvin (RZV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:10 – 00:10

PC 2552 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzurum (ERZ) | 19:50 – 21:40

PC 2553 | Erzurum (ERZ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:35 – 00:35

PC 2382 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 20:10 – 22:00

PC 2383 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:45 – 00:45

PC 2706 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 20:30 – 21:50

PC 2707 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 23:40 – 01:10

PC 318 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tbilisi (TBS) | 21:35 – 23:50

PC 319 | Tbilisi (TBS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:00

PC 2796 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun Çarşamba (SZF) | 22:30 – 23:55

PC 1928 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 22:30 – 00:00

PC 2828 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 23:05 – 00:45

PC 550 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Yerevan (EVN) | 23:25 – 01:30

PC 720 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Amman (AMM) | 23:40 – 02:20

PC 314 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tbilisi (TBS) | 01:05 – 03:20

PC 315 | Tbilisi (TBS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 07:50

Pegasus 19 Ocak İptal Seferler

PC 551 | Yerevan (EVN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 05:40

PC 721 | Amman (AMM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:35 – 06:30

PC 2829 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:50

PC 2730 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50

PC 2731 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:35 – 09:05

PC 1911 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:20

PC 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 06:15 – 07:55

PC 2811 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:45 – 10:35

PC 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ordu-Giresun (OGU) | 06:20 – 07:55

PC 2861 | Ordu-Giresun (OGU) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:30 – 10:10

PC 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun Çarşamba (SZF) | 06:30 – 07:55

PC 2791 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:50 – 10:20

PC 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:30 – 08:20

PC 2431 | Mardin (MQM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10

PC 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25

PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:10 – 11:10

PC 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10

PC 2571 | Malatya (MLX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:35

PC 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30

PC 2531 | Elazığ (EZS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15

PC 2797 | Samsun Çarşamba (SZF) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:50 – 08:20

PC 2500 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 07:10 – 09:15

PC 2501 | Van (VAN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:55 – 12:10

PC 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kars (KSY) | 07:35 – 09:40

PC 2591 | Kars (KSY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 12:35

PC 2520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzincan (ERC) | 08:10 – 09:55

PC 2521 | Erzincan (ERC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 12:25

PC 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 08:15 – 09:30

PC 2285 | Dalaman (DLM) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:20 – 11:35

PC 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 08:25 – 09:45

PC 2733 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:30 – 12:00

PC 2816 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 08:45 – 10:25

PC 2817 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:15 – 13:05

PC 947 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zurich (ZRH) | 08:50 – 11:55

PC 948 | Zurich (ZRH) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:45

PC 1019 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Munich (MUC) | 08:50 – 11:35

PC 1020 | Munich (MUC) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:25

PC 291 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sarajevo (SJJ) | 11:50 – 13:45

PC 292 | Sarajevo (SJJ) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:40 – 16:30

PC 2760 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Iğdır (IGD) | 12:10 – 14:15

PC 2761 | Iğdır (IGD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 14:50 – 17:10

PC 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:10 – 15:05

PC 2491 | Muş (MSR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55.

