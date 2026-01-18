Fenerbahçe, Süper Lig 18. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki kez geriye düşen sarı-lacivertliler sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Üç puanı getiren golleri 9, 78. dakikada Anderson Talisca (2) ve 52. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'un gollerini 3. dakikada Hadergjonaj ve 27. dakikada Makouta attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Akdeniz ekibi ise 21 puanla 10. sırada kaldı.

Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Kadıköy'de Göztepe'yi konuk edecek.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Efecan, Hwang, Ogundu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3' Karşılaşmanın henüz ilk pozisyonunda Hwang Ui-Jo'nun pasıyla topla buluşan Florent Hadergjonaj, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

9' Musaba'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ümit Akdağ'dan seken topa yükselen Talisca, Ertuğrul Taşkıran'dan önce davranarak yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

27' Florent Hadergjonaj'ın ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Gaius Makouta, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-1.

45' Corendon Alanyaspor gole yaklaşıyor! Efecan Karaca'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ruan'ın gelişine yaptığı sert vuruşta top direkten geri geldi.

İKİNCİ YARI

52' Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın golü ile maçta tekrar eşitliği yakaladı. Pozisyonun devamında dönen topu iyi takip eden Anthony Musaba, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.

68' Jhon Duran'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

78' Hızlı gelişen atakta Marco Asensio'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca, sağ ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlarla buluşturarak kendisinin maçtaki ikinci ve takımının üçüncü golünü atan isim oldu: 2-3.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.



