Kastamonu TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Kastamonu kuraya katılacaklar listesi

15:0318/01/2026, Pazar
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında sürdürülen TOKİ kura çekimlerinde Kastamonu etabı için geri sayım sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda yapılacak kura çekimiyle, Kastamonu merkez ve ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 380 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimine katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimlerini araştırıyor. İşte Kastamonu Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Cide, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kastamonu’da kura günü geldi çattı. 23 Ocak’ta Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11:00’da gerçekleştirilecek çekilişle, kent genelinde yapılması planlanan 2 bin 3805 konut için asil hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak ve canlı olarak yayımlanacak. İşte Kastamonu merkez ve ilçeleri TOKİ 500 bin sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

TOKİ Kastamonu kuraya katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin tam isim listesi için tıklayın

