TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kastamonu’da kura günü geldi çattı. 23 Ocak’ta Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 11:00’da gerçekleştirilecek çekilişle, kent genelinde yapılması planlanan 2 bin 3805 konut için asil hak sahipleri belirlenecek. Kura çekimi noter gözetiminde yapılacak ve canlı olarak yayımlanacak. İşte Kastamonu merkez ve ilçeleri TOKİ 500 bin sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.