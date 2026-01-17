Yeni Şafak
Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2025 MEB 15 tatil son günü

15:3517/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026 dönemi kapsamında araştırılıyor. Yoğun geçen bir dönemin ardından MEB takvimine yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılacak sömestr tatili başladı, okulların ne zaman kapanacağı ve ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi ile 15 tatil bu yıl ne zaman sona erecek? İşte, konuya dair bilgiler... İşte, tatil takvimi

Sömestr tatili (yarıyıl tatili) sona erme tarihi 2026, şimdiden milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. MEB 2025-2026 tatil takvimine göre sömestr tatili ile öğrenciler ilk karnelerini aldı. 15 tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atma fırsatı yakalayacaklar.

2026 SÖMESTR OCAK TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde Sömestr (Yarıyıl) tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 16 Ocak Cuma günü verilecek karnelerin ardından öğrenciler 15 tatile çıkacak.

NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

MEB TATİL TAKVİMİ

Dini ve resmi bayram tatilleri de takvime dahil edildi. Ramazan Bayramı tatili19-22 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı tatilii se 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim gibi resmi bayramlarda ise öğrenciler törenlere katılacak.

Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil olacak şekilde planlandı.


