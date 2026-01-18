Yeni Şafak
2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?

2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?

18/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?
2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?

2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL değerindeki soru açıldı. İşte sorunun doğru yanıtı.

Soru: 2025'te 'Ramazan ayı'nda, Türkiye'de hangi iki ilde iftar vakti, aynı tarihte, saat ve dakika olarak hiç aynı olmamıştır?

Cevap:
C: Mersin ve Düzce

A: Giresun ve Malatya

B: Mardin ve Rize

C: Mersin ve Düzce

D: Denizli ve İstanbul

#kim milyoner olmak i̇ster
#milyoner sorusu
#iftar vakti
#Ramazan
