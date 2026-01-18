İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2026 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı tutarları

2026 işsizlik maaşı rakamları asgari ücret artışının ardından yeniden şekillendi. Yeni yılda işsiz kalanları doğrudan ilgilendiren taban ve tavan ödenek tutarları netleşirken, kimlerin zamlı işsizlik maaşı alacağı, kimlerin mevcut ödemeye devam edeceği de belli oldu. Peki 2026’da işsizlik maaşı ne kadar oldu, en yüksek ödeme kimleri kapsıyor?
2026 yılına girerken işsizlik maaşı tutarları Türkiye genelinde yeniden belirlendi. Asgari ücretin yüzde 27 oranında artarak net 28 bin 75 TL’ye yükselmesi, işsizlik ödeneğinin hesaplama sınırlarını da doğrudan etkiledi. Böylece 1 Ocak itibarıyla işsiz kalanlar için geçerli olacak yeni taban ve tavan rakamlar ortaya çıktı.
Asgari ücret artışı işsizlik maaşını da etkiledi
Mevzuata göre işsizlik ödeneği, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört aylık ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı esas alınarak hesaplanıyor. Ancak bu ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle birlikte bu üst sınır da yukarı çekilmiş oldu.
2026 en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı
Yapılan güncelleme sonucunda, en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL seviyesine yükseldi. Üst sınır ise 26 bin 222 TL olarak belirlendi. Böylece hem düşük gelir grubunda yer alan çalışanlar hem de yüksek ücretle çalışırken işsiz kalanlar için ödenecek tutarlar yeniden tanımlandı.
Devam eden ödemelerde kimlerin maaşı değişmeyecek
İşsiz kaldığı tarih itibarıyla son dört aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL’nin altında olanların mevcut işsizlik maaşlarında herhangi bir artış yapılmayacak. Bu gruptaki hak sahipleri, ödeme süresi tamamlanana kadar önceki tutar üzerinden maaş almaya devam edecek.
Tavan artışı kimleri kapsayacak
Son dört aylık ortalama brüt ücreti 32 bin 778 TL’nin üzerinde olanların kalan işsizlik ödenekleri ise yeni tavan üzerinden hesaplanacak. Daha önce tavan sınırlaması nedeniyle daha düşük ödeme alan bu gruptaki işsizler, ocak ayından itibaren artırılmış tutardan yararlanacak.