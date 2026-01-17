Yeni Şafak
Altay Cem Meriç Kimdir, Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

Altay Cem Meriç Kimdir, Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

17/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Altay Cem Meriç
Altay Cem Meriç

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve YouTube’da yayınladığı analiz videolarıyla dikkatleri üzerine çeken Altay Cem Meriç, son dönemde gençlerin en çok takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Tıp doktoru kimliğinin yanı sıra İslami ilimler ve felsefe alanındaki birikimiyle tanınan Meriç’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Altay Cem Meriç kimdir? İşte hayatı ve eserleri hakkında merak edilenler...

YouTube üzerinden yayınladığı videolarla yüz binlerce kişiye ulaşan Altay Cem Meriç, ele aldığı konular ve üslubuyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Özellikle inanç sorgulamaları, ateizm eleştirileri ve İslami ilimler üzerine yaptığı tespitlerle bilinen Meriç, asıl mesleği olan hekimliğin yanında entelektüel üretimiyle de adından söz ettiriyor.

ALTAY CEM MERİÇ KİMDİR?

Altay Cem Meriç, 1991 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Aktif olarak hekimlik mesleğini icra eden yazar itikadi sorgulamalarının ardından -tekrar- Müslüman olmuştur.

İngilizce dışında bu süreçte Arapça öğrenen, klasik ve modern kaynaklara yönelen yazar, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda modern insanın itikadi meselelerini, sosyal bilimler ve felsefi konularını ele almaktadır. Peygamberliğin İspatı adlı eseri İnsan Yayınları tarafıdan yayımlanmıştır. Tin Yayınevi'nin kurucusudur. Altay Cem Meriç evli ve iki kız çocuğu vardır. Meriç, asıl mesleği olan doktorluğun yanı sıra kurduğu
ile İslam Klasikleri, Bilim, Felsefe, Tarih ve Yaşam üzerine pek çok eseri literatüre kazandırdı.
Altay Cem Meriç

ALTAY CEM MERİÇ KİTAPLARI

"Muhtelif 1 & İslam'a Yönelik İtirazlar ve Cevaplar"

Muhtelif 2 - İslam'a İtiraz ve Cevapları

"Peygamberliğin İspatı & Haber Delili"

"Öğrenmeyi Öğrenmek"

ALTAY CEM MERİÇ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Altay Cem Meriç'in X (Twitter), Instagram ve Youtube sosyal medya hesap adresleri şöyle:

X (Twitter):


