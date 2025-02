Altay Cem Meriç: Ateizme yönelimin sebebi psikolojik olabilir

Bu tarz meselelere merakım var zaten. 1400 yıllık itikadi meseleleri tartışmak, bence insanın analitik düşünme kabiliyetini çok geliştiriyor. Bizim literatür Batı literatürden farklı olarak tartışmaya açık bir literatür. Atıyorum Batı’da kilise, papa dedi ki; ‘dini olan budur.’ Bunun etrafında bir tartışma literatür olmaz. Çünkü oradaki hiyerarşik bir din var. Bizim literatürde her meseleyi tartışarak çözüme varılır ve belli bir tarihi süzgeçten geçerek işin nihayetinde varılır. Mesela biz İmamı Azam’ı imamımız olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü ümmet böyle kabul etti zaten. Çok geniş bir literatür var ve tartışmalı meseleleri bu şekilde çalışmak insanın zeka seviyesini de geliştiriyor. 1400 yıl önce olmuş bitmiş olaylar, bugün niye hala tartışıyoruz? Bir meseleyi tartışabilme kabiliyeti ne kadar tartışma okuduğunuzla ne kadar tartışmanın içinde bulunduğunuzla alakalı oluyor.

Tabii. Bir de bildirim bağımlılığı da oluşuyor. Diğer insanların düşüncesini çok fazla önemsemez birisi gibi görünüyorum dışarıdan ama kendi nefsimde bile sorguladığımda bir tweet attığımda merak ediyorum. Reaksiyon ne olacak? İnsanlar ne diyecekler, ana tepki nasıl şekillenecek? O seni tekrar çekiyor. Her tweet seni daha fazla Twitter'da tutuyor.

Çok büyük oranda değil. İnsan dediğimiz mahluku biz şöyle bir kırılma uğratıyoruz. Diyoruz ki;’ modern dönem var.’ Modern insan başka bir şey, eski insan başka bir şey. Değil. Yazdığımız kitaplarda da bunu vermeye çalışıyorum, soru geliyor, alıyorsun, ‘bugünün insanı böyle düşünüyor ama diyorsun bak eskinin insanında da bu düşünce var.’ Yeterince şerh edildiğinde her problemin eskide karşılığını bulabiliyorsun. Bugün felsefenin popüler konuları, işte kötülük problemi. Çok popüler bir konu gerçekten. Herkesin makale yazdığı bir konu. Bakıyorum, eskiden de bu adamlar bunun farkında olmasalar böyle teori üretmezler. O probleme göre teori üretilmiş zaten.

Tabii bir kesimin. Hepsine teşmil etmek zor. Biz şunu anlamakta zorlanıyoruz; her kurucu medeniyet kendi tanımını yaparken kendi üstünlükçü anlatısını oturtur ve sana onu sunar. Biz Batı medeniyetini şu şekilde almaya başladık; Seküler dini. İnsanlara ulaşabileceği en üst noktadır. İnsan hakları vesaire var. Tamam da buradaki katmanları kaçırıyoruz. Medeniyet kurarken çok sık İslam'ın tenkit edildiği şeylerden biridir. Halbuki müminler üstündür. Sen de veriyorsun bunu; ‘Bütün beyazlar üstündür.’ İsrail propagandası şu temele kuruluydu: ‘Biz Ortadoğu bataklığında tek demokrasi adasıyız. Bizi desteklemek zorundasınız yoksa radikal İslam gelecek ve sizi yok edecek.’ Bu üstünlükçü anlatı zaten. Bir şey değişmiyor nihayetinde. Sadece şunu fark etmekte zorlanıyoruz, ‘evrensel değer çok küçük, belki imkansız. Evrensel bir şey yok. Adam kendi değerini sana evrenselmiş gibi dayatıyor. Evrensel olmadığını görüyorsun. Gazze şunu gösterdi bize; insan hakları dediklerindeki insan bizim insanımız değil. Kadın hakları bizim kadınlarımız değil. Çocuk hakları, bizim çocuklarımız değil. Bunlar batı tanımlı.

Ben Müslümanların kendisine yüklenmesini çok iyi bulunuyorum. Zaten 200 yıldır kendimize yükleniyoruz. Ben şimdi Altay Cem Meriç olarak düşünüyorum; Bu coğrafyanın bu yenilgisi yeni bir yenilgi mi? Değil. 200 yüz yıllık 300 yıllık bir yenilgi. Belki 1700’lerden 1600’lerden getirirsin bu çağa. Bu yenilgi benim şu ömrümdeki 30 yıllık faaliyetimle düzelecek bir şey mi? Değil. Total o yenilgiyi düzeltmek benim elimde değil. Biz böyle çok depresif bir havaya giriyoruz sürekli, ‘bizden bir halt olmaz’ falan. Öyle değil. Yapmamız gerekenleri yapmamız önemli. Yani step by step gitmek gerekiyor bir noktada. Nihayeti hep hedefe varmaya odaklandığımız için çok depresif oluyoruz. Gazze’de genel olarak Müslüman halkların reaksiyonları iyiydi. Devletler bazında yetersiz olduğu açık oldu.

Şimdi biraz konuyu senin uzmanlık alanına doğru taşımak istiyorum. Gençlerle çok yakın temasın var ve bu modern insanın sunduğu bir problem olarak duruyor gençler. Herkes gençlerden şikayetçi. Her çağda vardır ama bu çağda bir taraftan da ümitsizlik yayılıyor. Nasıl gençlerin durumu, sen günümüz gençlerinde ne görüyorsun?

Ben çok ümitsiz değilim. Söylediğiniz gibi geçmişte de olan bir şey. Gençlerin davranışlarını, hareketlerini garipsiyoruz. Şu belki gözleniyor, kaba gözlem olarak söylüyorum; dindarlık azalması var. Yani dini hislenme azalması var. Müslüman, dini işte kendince temellere oturtmuş. Bu kesimin arttığını düşünüyorum. Ama burada, ‘Müslümanca hislenme’ diyorum. On da bir azalma var.

Kastım şu; bir adam ‘iyi ki Müslümanım. Ne güzel dinimiz var. Peygamberimizi çok seviyorum’ der. Bu anlar aslında insanın dindarlığını belirler. Onda bir tık azalma hissediyorum ama eskiyle de mukayese edemiyorum. Biraz şöyle bir problem var; Türkiye’de Müslümanlar yeni şehirleşiyorlar. Şehirleşmenin bir etkisi bu aslında. Çünkü şehirleşmemiş topluluklar hislerle, duygularla çok kolay yönetilir. Mesela 1970'lerde 60'larda 80'lerde kitleler harekete geçiren ciddi sloganların bir kısmını şu an söylediğinizde gençler güler buna. Çünkü şehirde oturuyor artık. Bir kavganın içinde hissetmiyor kendini. Artık organizasyon kısmında ve sloganla yürüyemiyor. Bu da biraz hissin azalması sonucunu veriyor olabilir ama ben genel olarak çok karamsar değilim.

Korkunç fark var. Suriye'deydim. Buraya, Hatay'a geçtik arabada müzik duymaya başladım. Suriye'de herkes Kur’an dinliyor. İbn Haldun, ‘bedavet’ der. Kötü anlamda söylemiyorum, bedavetin verdiği o temizlik paklık sana dini his de veriyor. Suriye'de kıldığım namazlar daha güzel geliyordu bana. O bedavetin içerisinde soğuk suyla abdest alıyorsun. Bunlar hep çekici şeyler, dini his açısından. Ama entelektüel bilişsel olarak ‘biz Suriye'den daha mı iyiyiz daha mı kötüyüz?’ dersen, İslami entelektüel kavramına daha iyiyiz.

Türkiye’deki mayınlı arazilerin popüler konularını çok azına dahil oluyorum. Yakın tarih tartışmalarına girmem. Aktif siyaset tartışmalarına kolay kolay girmem. Bizim bir hocaya soruyorlar ‘hep sen mi haklısın?’ diye. ‘Ben bilmediğim konu konuşmuyorum’ diyor. Tutup şöyle bir fıkı hocası ile tartışmaya girmiyorum çünkü kendimi güçlü hissettiğim bir saha değil. Ben Müslümanlarla kolay kolay tartışmam, çok nadirdir Müslümanlarla polemiğe girmem. Güçlü, haklı çıkayım diye de düşünmüyorum ama altı dolu oluyor. Okumadığım kitap hakkında konuşmam yıllardır. Çok yakın arkadaşlarım bile olsa okumadığım kitabı paylaşmam. Şık değil. Sözünde, insanlar şunu görüyorlar; ‘Bu adam bir şey söylüyorsa okuduğu bir şey söylüyordur, bildiği bir şey söylüyordur.’ Yaptığımız tartışmalar o kadar primitif ki; ‘Gazali İslam’da bilimi bitirdi mi?’ Bitirmedi. Sen 1850’lerin oryantalistlerinin kitaplarını okuyorsun, bilmiyorsun konuyu. Gazali’nin kitabını bile okumamışsın. Doğal olarak galip geliyorsun. Adam o kadar özgüvenle sallıyor ki Türkiye’de öyle bir şey var. Hiç kimse cevap vermediği için korkunç bir özgüvenle sallamaya başlamışlardı, son 5 seneye gelene kadar. Turan Dursun’un bir kitabı var 3 cilt. Bir sürü saçmalık doldu. ‘Türkiye'nin en iyi Arapça bilen insanı’ diye promote ediyorlar. Turan Dursun normalde müftü. Türkiye'de her şehirde müftü var zaten. Sanki bu adam yaşayan en büyük İslam alimi ve İslam'ı reddediyor gibi bir sürü hata var kitapta. Bunu herkes video çekiyor o kitaptan. Hepsi de eleştirilmedikleri için mutlak hakikati söylediklerini düşünerek daha da özgüvenli bir şekilde atmaya başladılar.

Kesinlikle. Zaten tarihteki iyi müellifler öğrenirken öğretirler. İmam Nebevi 42 yaşında vefat ediyor. Yazdığı kitaplar hepsi köşe başı eserler. Eser olsun diye eser yazan alimler vardır bizim tarihimizde. Adamın 100 cilde yakın eseri var, 42 yaşında nasıl 100 eser, elle yazmışsın üstelik? Ama öğrenirken telif ediyor. Öğrenirken telif ettiğin zaman sen de zaten yakalayamayacağın bir bilgiye gidiyorsun. O an yazmış olmak önemli.

Kaçınılmaz bir şey. Tarihin her döneminde var. İşin aslı din kelimesini nereye koyduğumuz biraz önemli kazanıyor burada. Etimolojik bir çıkarımla ‘din şu demektir’ demek istemiyorum. Ama dini o tavırların olmadığı bir insan bulmak çok istisnai bir şey. Yıllarca mesela ‘komünistler çok dindardırlar’ diyorlardı. Doğru. Kendini feda etmek dini bir motivasyon. Bir işçinin vurulmayı göze alması dini motivasyondur. O yüzden bireysel insan da kaçamıyor. Çünkü adam mutsuz. Bakıyor mutsuzluğun kaynağı ne? Çok dürtüsel, irade terbiyesi yok. Her zaman mutlu ediyor insanı irade terbiyesi. Bugün psikiyatra da gitsen çoğu zaman verdiği önerilere baktığında, nihayetinde dini bir irade terbiyesi anlatıyor. Buna gitmek zorunda hissediyor insan. Gittiği zaman onun işte daha böyle üst paketinde bir jargon var, onu da satın alıyor. Dini bir jargon ama seküler bir dil. Tarih çok yaygın. Bakıldığında mesela biz şöyle hayal ediyoruz; Yunan'da bizim anladığımız anlamıyla bir din yok. Daha soft. Bunlar vur patlasın çal oynasın mıydı? Hiçbirisi değildi. Hepsi nefis terbiyesinin önemini biliyor. O yüzden her insan bu şeyi bir şekilde satın alıyor. Özellikle yaş ilerledikçe, ne bileyim yogasını alıyorsun. Mesela batıda Hristiyanlık kovuluyor, yoga pratiği giriyor. Yoga yapıyor adam. Çünkü ihtiyacı var böyle bir şeye.