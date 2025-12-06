Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak? Özel sektör ve kamuda doğum ile babalık izni süresi uzuyor!

Doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak? Özel sektör ve kamuda doğum ile babalık izni süresi uzuyor!

11:296/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak?
Doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak?

2026 yılıyla birlikte doğum ve babalık izinlerinde önemli bir değişiklik kapıda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni çalışmayla hem annelere hem babalara tanınan izin süreleri artırılıyor. Doğurganlık hızının 1,48’e kadar gerilemesi ve yakın dönemde 1,42’ye düşme beklentisi, düzenlemenin temel gerekçeleri arasında yer alıyor. Peki, yeni yılda doğum ve babalık izni kaç güne çıkacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026’da devreye girecek doğum ve babalık izni düzenlemesi için hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye’de düşen doğurganlık oranını desteklemek amacıyla izin sürelerinin uzatılması planlanırken, özel sektör ve kamu çalışanlarının alacağı yeni izin günleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, “2026’da doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak?” sorusuna yanıt arıyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BABALIK İZNİ KAMU PERSONELLERİNİNKİ GİBİ OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda babalık izinlerinde önemli bir iyileştirme olacak. Şu an için babalar, kamu kurumlarında 10 gün izin kullanabiliyor.

Özel sektör çalışanları için de bu süre sadece 5 gün. Yeni taslakla özel sektör çalışanlarının babalık izni süresi, kamu personelleriyle eşitlenecek.

2026'DA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026'da doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut uygulamada ücretli doğum izni süresi yalnızca 16 hafta. Bir başka deyişle anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına geri dönebilecekler.

BABALIK İZNİ GÜN SAYISI ARTIYOR

Özel sektörde 5 gün olan babalık izni süresi, kamu kurumu çalışanlarınınki gibi 10 güne çıkarılacak.

#doğum izni
#doğum izni süresi
#doğum izni düzenlemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ANAHTAR TESLİM TARİHİ: TOKİ ev çıkanlara evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekiliş tarihi...