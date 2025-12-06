Doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak? Özel sektör ve kamuda doğum ile babalık izni süresi uzuyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2026’da devreye girecek doğum ve babalık izni düzenlemesi için hazırlıklarını tamamlıyor. Türkiye’de düşen doğurganlık oranını desteklemek amacıyla izin sürelerinin uzatılması planlanırken, özel sektör ve kamu çalışanlarının alacağı yeni izin günleri merak konusu oldu. Vatandaşlar, “2026’da doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak?” sorusuna yanıt arıyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BABALIK İZNİ KAMU PERSONELLERİNİNKİ GİBİ OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda babalık izinlerinde önemli bir iyileştirme olacak. Şu an için babalar, kamu kurumlarında 10 gün izin kullanabiliyor.

Özel sektör çalışanları için de bu süre sadece 5 gün. Yeni taslakla özel sektör çalışanlarının babalık izni süresi, kamu personelleriyle eşitlenecek.

2026'DA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026'da doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut uygulamada ücretli doğum izni süresi yalnızca 16 hafta. Bir başka deyişle anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına geri dönebilecekler.

BABALIK İZNİ GÜN SAYISI ARTIYOR