TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ 500 Bin Konut Hak Sahipliği Kura Çekilişi Tarihi!

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreci 19 Aralık’ta tamamlanıyor. Sürecin bitmesine kısa bir süre kala ise milyonlarca başvuru sahibi kura tarihine odaklandı. e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 daireler için çekiliş takviminin ne zaman duyurulacağını merak ediyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ’nin 500 Bin Konut Projesi’nde başvuruların 19 Aralık’ta kapanacak olması, gözleri kura sürecine çevirdi. Genç, emekli, engelli ve şehit yakını gibi farklı kategorilerde başvurular alınırken, “Kura çekilişleri ne zaman yapılacak?” sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026
Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.