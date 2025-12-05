TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026: TOKİ 500 Bin Konut Hak Sahipliği Kura Çekilişi Tarihi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ’nin 500 Bin Konut Projesi’nde başvuruların 19 Aralık’ta kapanacak olması, gözleri kura sürecine çevirdi. Genç, emekli, engelli ve şehit yakını gibi farklı kategorilerde başvurular alınırken, “Kura çekilişleri ne zaman yapılacak?” sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu.