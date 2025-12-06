118. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ: Özel Güvenlik Sınav Yerleri Açıklandı Mı, Ne Zaman Belli Olacak?

ÖGG sınavının yapılacağı tarih yaklaşırken özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce aday geri sayıma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yılın son Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, hem ilk kez sertifika alacaklar hem de yenileme sınavına girecekler için kritik önem taşıyor. Silahlı ve silahsız olmak üzere iki branşta yapılan sınav için “ÖGG sınavı ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar…
Özel güvenlik alanında çalışma hayali kuran adayların beklediği ÖGG sınavı için takvim netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen sınav, yazılı test ve uygulamalı atış aşamalarından oluşuyor. Yılın son oturumu olması nedeniyle yoğun ilgi gören sınavla ilgili “ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?” soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler…
ÖGG SINAV TARİHİ NE, SINAV NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılacak. Erişime açıldığında detayları haberimizden takip edebilirsiniz.