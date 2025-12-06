118. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ: Özel Güvenlik Sınav Yerleri Açıklandı Mı, Ne Zaman Belli Olacak?

Özel güvenlik alanında çalışma hayali kuran adayların beklediği ÖGG sınavı için takvim netleşiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen sınav, yazılı test ve uygulamalı atış aşamalarından oluşuyor. Yılın son oturumu olması nedeniyle yoğun ilgi gören sınavla ilgili “ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?” soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler…