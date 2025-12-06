31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 31 Aralık resmi tatil mi? Okullar var mı yok mu?

Yeni yıl yaklaşırken gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. Hafta içi bir güne denk gelen yılbaşı arifesinde okulların açık olup olmayacağı ve kamu kurumlarında mesai düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki 31 Aralık yarım gün sayılıyor mu? Resmi tatil kapsamında mı? İşte 2025 yılbaşı öncesi merak edilen tüm detaylar…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sebeple yarım gün tatil uygulanmayacaktır. 31 Aralık Çarşamba günü okullar ve kamu kurum ve kuruluşları açık olacaktır.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. okullar ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili yukarıda da belirtildiği gibi, yalnızca 1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ