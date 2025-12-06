31 ARALIK YARIM GÜN MÜ? 31 Aralık resmi tatil mi? Okullar var mı yok mu?

Aralık ayının başlamasıyla birlikte yılbaşı gecesine sayılı gün kaldı. 2025’in son günü olan 31 Aralık bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise “31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?” sorusuna yanıt arıyor. Okulların ve kamu kurumlarının çalışma düzeni merak edilirken, yılbaşı arifesinde uygulanacak mesai takvimi araştırılıyor. İşte ayrıntılar…
Yeni yıl yaklaşırken gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. Hafta içi bir güne denk gelen yılbaşı arifesinde okulların açık olup olmayacağı ve kamu kurumlarında mesai düzeninin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki 31 Aralık yarım gün sayılıyor mu? Resmi tatil kapsamında mı? İşte 2025 yılbaşı öncesi merak edilen tüm detaylar…
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatil değildir. Bu sebeple yarım gün tatil uygulanmayacaktır. 31 Aralık Çarşamba günü okullar ve kamu kurum ve kuruluşları açık olacaktır.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları kapalı olacak. okullar ise 1 Ocak 2026 Perşembe günü tatil olacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili yukarıda da belirtildiği gibi, yalnızca 1 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle olacak. 31 Aralık Çarşamba günü tatil olmayacak.
RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.