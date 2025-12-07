MEB 2025-2026 ortak sınav takvimi: 6-10. Sınıf 1. dönem 2. sınavları ne zaman yapılacak? Tarihler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ortak sınav takvimini yayımladı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin en çok merak ettiği 1. dönem 2. ortak sınavları için tarih belli oldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri, 22 Aralık 2025 ile 9 Ocak 2026 tarihleri arasında sınavlara girecek.

MEB tarafından açıklanan sınav takvimi, öğrenciler tarafından sıkça sorgulanan tarihler için netlik getirdi. Kasım ayında tamamlanan 1. dönem 1. ortak sınavlarının ardından öğrenciler, 1. dönem 2. sınavları için hazırlıklarını yapmaya başladılar. Bu sınavlar, okullarda belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirilecek.





1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. ortak sınavları, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. MEB, tüm kademelerde sınav uygulamalarının okulların belirlediği takvimlere göre yapılacağını duyurdu.





Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortak sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belirlenmiş değil. Ancak, sonuçların dönem sonunda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.





MEB 2. dönem sınav takvimi

İkinci dönem sınavları için de takvim belirlendi. 7 Nisan 2026’da 6. sınıf Türkçe sınavı yapılacak. 8 Nisan 2026’da ise 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik sınavları yapılacak. 9 Nisan 2026’da 10. sınıf Matematik ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavları planlandı.





Haziran 2026 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri