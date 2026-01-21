Yeni Şafak
Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan başlangıç tarihi

Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan başlangıç tarihi

13:57 21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Ramazan başlangıcı tarihi yeni yılın ilk günlerinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geri sayım sürerken kamuoyunun genelinde "2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, bu sene Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, 2026 ilk oruç tarihi...

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Ramazan ayı bu sene 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.


İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?


İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?


Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe


1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2: Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar







ORUÇ NE DEMEK?


Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Savm ve sıyâm ile türevleri Kur’ân-ı Kerîm’de on üç yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ṣvm” md.; Wensinck, el-Muʿcem, “ṣvm” md.). Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar şer‘an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder.


