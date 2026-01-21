Yeni Şafak
TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Trabzon hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

11:1021/01/2026, Çarşamba
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon’da yapılacak kura çekimi bugün saat 11:00'da gerçekleştiriliyor. Trabzon genelinde toplam 3.754 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Trabzon hak sahipliği KURASI CANLI İZLE linki.

500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Trabzon’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 11.00’da yapılıyor. İşte TOKİ Trabzon 500 bin konut kura çekilişi sonuçları kazananlar isim listesi sorgulama ekranı.

Trabzon TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Trabzon TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Trabzon TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Trabzon’da fiyatlar şu şekilde:

Trabzon’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Trabzon’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.


Trabzon’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

