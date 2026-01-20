MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisinde ilk kez uygulanacak hazırlık eğitimi için başvuru süreci resmen başladı. Öğretmen adayları, 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanları esas alınarak elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek. Süreç, kontenjanlar ve tercih sistemi çerçevesinde tamamen dijital olarak yürütülecek. MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre belirlenen asıl ve yedek aday listeleri 30 Ocak’ta ilan edilecek. Değerlendirmeler puan üstünlüğüne göre yapılacak, kontenjan dışı kalan adaylar yedek listede yer alacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen yetiştirme sürecinde yeni bir dönemi başlatan Milli Eğitim Akademisi için hazırlık eğitimi başvurularını açtı. Türkiye genelinde uygulanacak bu model kapsamında öğretmen adayları, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre değerlendirmeye alınacak.
Başvuru süreci ve şartlar
Başvurular, adaylar tarafından akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişiyle yapılacak. Elektronik ortamda yürütülen süreç 27 Ocak saat 16.00’da sona erecek. Belirlenen süre içinde tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacak. Adayların, tercih edecekleri öğretmenlik alanı için 2025 MEB-AGS’den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.
Asıl ve yedek adaylar nasıl belirlenecek?
Hazırlık eğitimine kabul edilecek adaylar, öğretmenlik alanları bazında MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanacak. Her branş için ilan edilen kontenjan kadar aday asıl listede yer alacak. Bunun yanında, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10’u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği yaşanması halinde bilgisayar kurası uygulanacak.
Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek aday listeleri 30 Ocak tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Yedek listede yer almak, doğrudan bir hak anlamına gelmeyecek; ancak asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar sırayla çağrılacak.
Yerleştirme ve kayıt süreci
Adayların yerleştirmeleri, MEB-AGS puanları ve tercih ettikleri eğitim merkezleri dikkate alınarak yapılacak. Birden fazla merkez bulunan alanlarda tercihler öncelikli olacak. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resen uygun merkezlere yönlendirilecek.
Kontenjanların kapsadığı alanlar
Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı; sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliği alanlarından oluşacak. Sürece ilişkin tüm resmi duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden takip edilecek.
Kontenjanlar
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:
"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."