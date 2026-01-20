MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?





Kontenjanların kapsadığı alanlar

Hazırlık eğitimine alınacak toplam 10 bin öğretmen adayı; sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliği alanlarından oluşacak. Sürece ilişkin tüm resmi duyurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerinden takip edilecek.





Kontenjanlar

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:





"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."