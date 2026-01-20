Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖL (açık lise) sınav sonuç ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olur?

AÖL (açık lise) sınav sonuç ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olur?

12:2220/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınav sonuçları bugün erişime açılıyor. Binlerce öğrenci, sonuçlara aol.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.

20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler sonuç ekranına kilitlendi. MEB’in duyurusuna göre sınav sonuçları bugün açıklanacak ve adaylar puan, doğru-yanlış sayıları ile ders bazlı sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açııklandı. Adaylar sınav sonuçlarını aol.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirler.

AÖL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ulaştırılmayacak. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

AÖL sınavlarına katılan adaylar telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla sorgulama işlemi yapabilecek. AÖL sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

Şifresini unutan adaylar, “Şifremi unuttum” seçeneği veya e-Devlet giriş seçeneğiyle beraberde sonuç ekranına giriş yapabilirler.

DUYURULAR KISMINDAN VE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınav sonuçları duyurusu aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar, duyurular kısmını takip ederek sınav sonuçlarına ilişkin son bilgileri buradan öğrenebilirler. Sınav sonuç ekranına güvenlik kodu, öğrenci numarası ve kimlik numarası ile şifreyle giriş yapılabilecek.

AÖL SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Açık lise sınav sonuçları paylaşıldıktan sonra öğrenciler, 5 (beş) takvimi günü içerisinde sonuçların incelenmesi için itirazda bulunabilecek. AÖL sınav sonuçları itirazları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak yapılacak. İtiraz başvuruları ise eitiraz.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.

#aöl
#Aöl Sonuç
#aöl sonuç ekranı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kante kimdir? N’Golo Kante futbol kariyeri