AÖL (açık lise) sınav sonuç ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olur?

AÖL SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Açık lise sınav sonuçları paylaşıldıktan sonra öğrenciler, 5 (beş) takvimi günü içerisinde sonuçların incelenmesi için itirazda bulunabilecek. AÖL sınav sonuçları itirazları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak yapılacak. İtiraz başvuruları ise eitiraz.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.