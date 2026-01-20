AÖL (açık lise) sınav sonuç ekranı 2026! AÖL MEB 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL sınav sonuçları bugün erişime açılıyor. Binlerce öğrenci, sonuçlara aol.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek.
20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler sonuç ekranına kilitlendi. MEB’in duyurusuna göre sınav sonuçları bugün açıklanacak ve adaylar puan, doğru-yanlış sayıları ile ders bazlı sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açııklandı. Adaylar sınav sonuçlarını aol.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilirler.
AÖL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?
Açık Öğretim Lisesi sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara ulaştırılmayacak. İnternet üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.
AÖL sınavlarına katılan adaylar telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlarla sorgulama işlemi yapabilecek. AÖL sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra aşağıdaki bağlantıdan doğrudan sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.
Şifresini unutan adaylar, “Şifremi unuttum” seçeneği veya e-Devlet giriş seçeneğiyle beraberde sonuç ekranına giriş yapabilirler.
DUYURULAR KISMINDAN VE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açık lise sınav sonuçları duyurusu aol.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar, duyurular kısmını takip ederek sınav sonuçlarına ilişkin son bilgileri buradan öğrenebilirler. Sınav sonuç ekranına güvenlik kodu, öğrenci numarası ve kimlik numarası ile şifreyle giriş yapılabilecek.
AÖL SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK
Açık lise sınav sonuçları paylaşıldıktan sonra öğrenciler, 5 (beş) takvimi günü içerisinde sonuçların incelenmesi için itirazda bulunabilecek. AÖL sınav sonuçları itirazları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak yapılacak. İtiraz başvuruları ise eitiraz.meb.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirilecek.