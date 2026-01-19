Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları 2026: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç sorgulama

21:0919/01/2026, Pazartesi
AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu
AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ardından sonuç tarihi netleşti. Aralık ayında üç oturum halinde yapılan AÖL yazılı sınavlarının sonuçları, MEB’in belirlediği takvim doğrultusunda çevrim içi sistemler üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yapabilecek.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ve AÖL sonuç sorgulama ekranı, sınavlara katılan yüz binlerce adayın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye genelinde Aralık 2025’te tamamlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem açık lise sınavlarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyuruya çevrildi.

AÖL sonuçları için tarih netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre,
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları 20 Ocak 2026
tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sistem üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

Sonuçlar nereden sorgulanacak

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sonuçlarını aionet.meb.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr sistemi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sınavlar, açık öğretim liselerinde üç oturum halinde yapılırken her oturum için adaylara 100 dakika süre tanındı.

Sorular ve cevap anahtarı yayımlandı

Yazılı sınavlarda yöneltilen sorular ile cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını MEB’in resmi internet sitesi ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden inceleyebiliyor.

