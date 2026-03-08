Yeni Şafak
İran dini lideri kim oldu, isim açıklandı mı? Hamaney'in yerine kim seçildi?

İran dini lideri kim oldu, isim açıklandı mı? Hamaney'in yerine kim seçildi?

8/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran'ın yeni liderinin belirlendiğini duyurdu. Peki İran dini lideri kim oldu, isim açıklandı mı? Hamaney’in yerine kim seçildi, yeni dini lider ismi açıklandı mı?

İran'da Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısıyla ölümünün ardından toplanan 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini lideri belirlediği öğrenildi.

İran dini lideri seçildi mi?

Uzmanlar Meclisi'nin üyelerinden Seyyid Ahmed Alam el-Huda, İran liderlik seçimlerinin yapıldığını ve bir liderin atandığını söyledi.

İran dini lideri kim oldu, isim açıklandı mı?

Al Mayadeen'in aktardığına göre Alam el-Huda, Uzmanlar Meclisi'nin henüz bir karar vermediğini öne süren tüm söylenti ve raporların tamamen uydurma olduğunu ifade etti. İran’ın dini lideri olan ismi Konsey Genel Sekreterliği açıklayacak.

İran medyası dün Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesine atıfla, Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir lider seçmek üzere Uzmanlar Meclisi'nin 24 saat içinde toplanmasının beklendiğini aktarmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD operasyonu ile öldürülmüştü. 28 Şubat 2026 tarihinde, ABD ve İsrail'in ortak hava operasyonları (ABD operasyonu "Operation Epic Fury", İsrail tarafı ise Tahran hedeflerine odaklanan saldırılar) sırasında Tahran'daki Yüce Liderlik kompleksi (Beit Rahbari)'ne yapılan doğrudan İsrail hava saldırısında Ayetullah Ali Hamaney öldü. 86 yaşındaki Hamaney, 1989'dan beri İran'ın dini lideri olarak görev yapıyordu ve saldırı, İran'ın nükleer tesisleri ile askerî hedeflerine yönelik geniş çaplı operasyonların bir parçasıydı.

