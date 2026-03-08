İran dini lideri kim oldu, isim açıklandı mı? Hamaney’in yerine kim seçildi?

Ayetullah Ali Hamaney İsrail-ABD operasyonu ile öldürülmüştü. 28 Şubat 2026 tarihinde, ABD ve İsrail'in ortak hava operasyonları (ABD operasyonu "Operation Epic Fury", İsrail tarafı ise Tahran hedeflerine odaklanan saldırılar) sırasında Tahran'daki Yüce Liderlik kompleksi (Beit Rahbari)'ne yapılan doğrudan İsrail hava saldırısında Ayetullah Ali Hamaney öldü. 86 yaşındaki Hamaney, 1989'dan beri İran'ın dini lideri olarak görev yapıyordu ve saldırı, İran'ın nükleer tesisleri ile askerî hedeflerine yönelik geniş çaplı operasyonların bir parçasıydı.